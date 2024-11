Prima reacţie a lui Laurenţiu Reghecampf, după ce a ajuns să antreneze în Tunisia: "Abia aştept! Mi-am dorit mult!" - Antena Sport

Echipa lui Laurenţiu Reghecampf a suferit o înfrângere la limită în faţa starurilor lui Al-Hilal! Laurenţiu Reghecampf, în timpul unui meci / Twitter Laurenţiu Reghecampf a avut o primă reacţie după ce a semnat cu tunisienii de la Esperance De Tunis. Antrenorul român a dezvăluit că şi-a dorit enorm că ajungă în Tunisia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Laurenţiu Reghecampf a vorbit şi despre marele obiectiv pe care îl are la formaţia Afica. Vrea să câştige Liga Campionilor Africii, competiţie în care Esperance De Tunis este una dintre favorite. Prima reacţie a lui Laurenţiu Reghecampf, după ce a ajuns să antreneze în Tunisia „Abia aștept să îi văd la meciuri și să le ofer momente de bucurie (suporterilor – n.r.) și în special să pot ajuta și eu ca numărul trofeelor să crească mult mai mult. Este un challenge pe care mi l-am dorit foarte mult. Este o echipă care are șanse să câștige Champions League Africa”, a spus Reghecampf, potrivit sport.ro. Reghecampf era liber de contract din luna aprilie. Atunci a fost dat afară de saudiţii de la Al-Tai. „Este oficial! Laurenţiu Reghecampf (49 de ani) este noul antrenor al lui Esperance!„, a fost anunţul făcut de conducătorii clubului. Reghecampf a semnat un contract valabil până în 2026 cu echipa care este pe locul 6 în competiţia internă. Va debuta sâmbătă, pe teren propriu, cu Gabes. Esperance Tunis va debuta în această lună şi în Liga Campionilor Africii. Primul meci din faza grupelor este programat pe 26 noiembrie, acasă, Djoliba. Reclamă

Reghecampf le-a antrenat, de-a lungul carierei, pe Voinţa Snagov, Universitatea Craiova, Gloria Bistriţa, Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex, Al-Wahda, Al-Wasl, Al-Ahli și Al-Tai şi Neftchi Baku.

Laurenţiu Reghecampf se judecă în prezent cu Mihai Rotaru, după ce nu a achitat clauza de reziliere atunci când a plecat de la Universitatea Craiova. „Reghe” a vrut să negocieze cu Rotaru pentru a achita o sumă mai mică, dar patronul Universităţii Craiova a refuzat acest lucru.

„Mihai (n.r: Rotaru) mi-a spus că vrea să fie patron și președinte și să mai fie în discuție doar cu antrenorul. Eu așa am înțeles din discuția pe care am avut-o atunci când am plecat. Mie nu mi s-a cerut niciodată părerea la un transfer în cei patru ani în care am fost acolo. Mi-a fost ascultată părerea doar când i-a numit pe Rădoi și pe Bergodi.

Nici Reghecampf și nici ceilalți antrenori din ultima vreme nu au știut ce să facă. Niciunul nu a știut să antreneze Craiova. S-au lăsat dominați de jucători și de aici a plecat totul. Ei se angajează la niște obiective, au lotul pe care îl au și se angajează să obțină ceva. Trebuie să fie mult mai stricți cu jucătorii”, a declarat Sorin Cârţu.

