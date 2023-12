Răzvan Lucescu, în al nouălea cer după ce s-a calificat cu PAOK în optimile Conference League: "Doar asta pot să spun!" - Antena Sport

Din punctul meu de vedere, eu cred că nu renunţă la fotbal, dacă va mai putea se va mai duce, se va mai implica. Eu am problemele mele, am situaţia mea, nici nu ştiu dacă am vorbit de două ori despre asta. Sau nu ştiu dacă am vorbit de două ori de când s-a întors.

Am vorbit după meciul cu Aberdeen, am vorbit după meciul de aseară, dar am vorbit despre tot ce a fost la noi, la joc. Probabil că e foarte bine şi în acelaşi timp foarte nerăbdător. Nu ştiu dacă îşi face planuri„, a declarat Răzvan Lucescu la revenirea în ţară.