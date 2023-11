Reacţia genială a lui Răzvan Lucescu după ce echipa pe care o antrenează, PAOK, a câştigat cu 5-0 în campionat! - Antena Sport

Totuşi, Mircea Lucescu a ţinut să afirme că nu ia în calcul, pentru moment, să îşi încheie cariera fabuloasă. A cucerit până acum nu mai puțin de 35 de titluri. Este depășit numai de Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (36).

Răzvan Lucescu a recunoscut că l-a sfătuit pe tatăl său să nu mai semneze cu o altă echipă şi să călătorească. Totuşi, „Il Luce” nu ia în calcul această variantă şi ar putea reveni în fotbal. Este asaltat cu oferte din Turcia şi România. Rapid, Dinamo şi Farul sunt echipele din Liga 1 care şi-au manifestat interesul pentru a-l aduce.

„Cred că tata nu renunţă la fotbal”

„(Reporter: Cum aţi reacţionat când v-a spus că e gata, că vine acasă?) Eu am fost mulţumit. I-am spus: ‘În locul tău mi-aş lua ghiozdanul şi aş pleca prin lume’. Şi el mi-a zis că da, ar face-o, dar nu poate singur, că mama nu vrea. Dar asta e. Nu ştiu, nu mă întrebaţi, întrebaţi-l pe el.

Din punctul meu de vedere, eu cred că nu renunţă la fotbal, dacă va mai putea se va mai duce, se va mai implica. Eu am problemele mele, am situaţia mea, nici nu ştiu dacă am vorbit de două ori despre asta. Sau nu ştiu dacă am vorbit de două ori de când s-a întors.

Am vorbit după meciul cu Aberdeen, am vorbit după meciul de aseară, dar am vorbit despre tot ce a fost la noi, la joc. Probabil că e foarte bine şi în acelaşi timp foarte nerăbdător. Nu ştiu dacă îşi face planuri”, a declarat Răzvan Lucescu la revenirea în ţară.