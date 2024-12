Un fost fotbalist a murit în războiul din Ucraina. Anunțul a fost făcut de tatăl acestuia - Antena Sport

La mai aproape 6 ani de la acele evenimente, Kanchelskis a dezvăluit faptul că nu vrea să îl felicite pe selecționerul de la acea vreme pentru că, în opinia sa, Rusia avea rezultatele asigurate.

„Nu am nimic împotriva lui Cherchesov, dar pentru ce să îl felicit? Că am cumpărat meciurile? Da, toate meciurile au fost cumpărate! Am fost gazde și am făcut același lucru ca la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia.