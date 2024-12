Darius Olaru, mai aproape de transferul carierei. Ce au scris jurnaliștii britanici despre viitorul mijlocașului de la FCSB - Antena Sport

Darius Olaru, la finalul unui meci / Profimedia Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului și cel mai valoros jucător din Liga 1, este din ce în ce mai aproape de transferul carierei sale. Mijlocașul roș-albaștrilor a ajuns din nou în vizorul celor de la Rangers din Scoția. Iată ce au scris britanicii depre potențialul transfer al românului în vârstă de 26 de ani! ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mijlocașul de aproape cinci ani la FCSB, perioadă în care a disputat 203 meciuri, a marcat 46 de goluri și a oferit 37 de pase decisive. Recent, Darius Olaru a recunoscut că își dorește să facă pasul într-un campionat mai puternic. Conform Transfermarkt, cota de piață a lui Olaru este de 7,5 milioane de euro. Care este următoarea destinație a lui Darius Olaru De-a lungul timpului, s-a speculat că Rangers ar fi interesat de serviciile lui Darius Olaru. Cu toate acestea, clauza de reziliere a mijlocașului de la FCSB îl face un jucător atractiv pentru mai multe cluburi care caută oferte bune în perioada de transferuri din ianuarie. În plus, s-a zvonit că echipe din MLS ar fi interesate de el, iar Giovanni Becali a sugerat că o mutare în America ar putea fi o posibilitate. „O clauză de patru milioane de lire sterline îl face o țintă atractivă pe Darius Olaru pentru perioada de mercato din iarnă. Totuși, cluburi din MLS sunt în alertă pentru Olaru, iar Becali a glumit că alegerea lui Donald Trump, în funcția de președinte, reprezintă un factor important în ceea ce privește viitorul jucătorului„, notează jurnaliștii de la Daily Record. Reclamă

Darius Olaru vrea să plece de la FCSB

Darius Olaru a fost desemnat mijlocaşul anului la Gala AFAN. După ce şi-a primit premiul, Darius Olaru a vorbit despre mai multe lucruri, printre care şi dorinţa lui de a face pasul la o echipă mai puternică decât FCSB.

„Mă bucur că am văzut foarte mulţi colegi în această seară aici, lângă mine. Sperăm să ne facem treaba la fel de bine în continuare şi, de ce nu, la anul să ne regăsim în aceeaşi formulă. Poate chiar mai mulţi să fim.

Pentru mine a fost un an perfect. Cred că şi pentru colegii mei. Am obţinut titlul după atâţia ani, avem un parcurs foarte bun şi în Europa şi, pe lângă, am mai fost şi la EURO şi am avut rezultate bune.

