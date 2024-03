Gigi Becali, lovitură dură din partea UEFA! Amenda primită după ce a spus că a pariat 20.000 de euro pe victoria celor de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

La acel moment, UEFA a anunţat că a deschis o anchetă cu privire patronul de la FCSB. „Confirmăm că, în conformitate cu regulamentul disciplinar UEFA, cazul este examinat de inspectorii din cadrul Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul UEFA”, au transmis oficialii de la Nyon.

În urma pariului plasat, Gigi Becali a încălcat articolul 12 din regulamentul UEFA. Acesta poartă numele de „Integritatea meciurilor și competițiilor și aranjarea meciului”. În cadrul regulamentului este descris modul în care toate persoanele sau cluburile care participă în competițiile europene ar trebui să își deșfășoare activitatea.

„Toate persoanele supuse regulilor și regulamentelor UEFA trebuie să se abțină de la orice comportament care dăunează sau ar putea deteriora integritatea meciurilor și competițiilor și trebuie să coopereze pe deplin cu UEFA în orice moment în eforturile sale de a combate un astfel de comportament”, se arată într-un paragraf din articolul respectiv.

De asemenea, oficialii UEFA au descris și modurile în care integritatea este încălcată. Forul european descrie practic că este interzis ca reprezentanții cluburilor să parieze, direct sau indirect, pe meciurile din competiție.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu”, a fost declaraţia oferită de Gigi Becali care a declanşat un scandal de proporţii.

Mihai Stoica a avut o reacţie imediat după ce declaraţiile oferite de Gigi Becali au făcut vâlvă. Oficialul FCSB-ului nu crede că latifundiarul din Pipera a pariat la meciul din Conference League. „Eu nu cred că a pariat. Cred că glumeşte.Este imoral să nu mă laşi pe mine să pariez. Joacă de exemplu Inter cu Monza. De ce n-aş putea să pariez dacă eu cred că se întâmplă ceva?Este normal să nu mă laşi să pariez contra echipei mele. Este o prostie. Sunt convins că n-a pariat„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

