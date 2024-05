Ilie Dumitrescu, val de laude pentru foștii colegi după meciul de adio al Generației de Aur! Cine l-a dat pe spate: "Rar! Unic!" - Antena Sport

„Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am jucat întotdeauna! Până la urmă publicul a fost iar langa noi, ne-au susținut mereu performanțele și e greu pentru noi să uităm asta. Am văzut foarte mulți copii în tribună, asta inseamnă că noi am făcut ceva, înseamnă că lumea nu ne uită.

De fotbal e ușor să vorbești, e mai greu să-l joci. Chiar dacă mulți suntem antrenori, a fost o zi bună pentru noi și trebuie să folosim aceste lucruri.

De vină sunt mămica și tăticu că m au adus pe lume și mi-au dat acest har. Au fost mai blânzi adversarii, Maicon e ceva de n-am văzut, zici că joacă și acum fotbal! Toți vor să câștige! Aici au fost foarte mulți campioni, toți am fost campioni, dar vârsta își spune cuvântul!”, a spus Hagi.