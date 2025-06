Vede cu un singur ochi şi joacă fotbal profesionist! Poveste de viaţă fabuloasă la Mondialul Cluburilor - Antena Sport

De atunci, a adunat 35 de meciuri în MLS, în cadrul cărora a marcat un gol şi a oferit cinci pase decisive. În plus, ivorianul are o mentalitate extrem de puternică în ciuda faptului că nu vede cu un ochi. În opinia sa, această condiţie medicală nu îl dă deloc înapoi.

Minoungou are o poveste aparte, ţinând cont că este unul dintre singurii fotbalişti care suferă de acesată condiţie. Ivorianul a descoperit problema în 2023, în Spania, când medicii au sezizat o infecţie la ochiul său stâng.

“Ochiul meu stâng nu funcţionează, dar eu o fac. Am un singur ochi, dar pot să joc mai bine decât cei care au doi. Asta e mentalitatea. Visul meu e să fiu la cel mai înalt nivel, deşi nu e uşor, am muncit şi am realizat asta“, a spus Minoungou, potrivit marca.com.

Another segment of Sounders TV is live!

Kalani Kossa-Rienzi and Georgi Minoungou recap their first week in Spain and talk about their off-day shenanigans 🤣 pic.twitter.com/ZZMM2AdBPN

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) January 26, 2025



Povestea fotbalistului din Coasta de Fildeş poate reprezenta cu siguranţă un exemplu pentru tinerii jucători sau chiar şi pentru cei veterani care simt că nu au ce le trebuie ca să ajungă în topul sportivilor.