FCU Craiova nu va juca în Liga a 2-a! FRF, comunicat oficial după acuzaţiile lui Adrian Mititelu - Antena Sport

Administrația de Licențiere reamintește că respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate între club și jucători și/sau oficiali este o condiție esențială, derivată din însăși natura acestor contracte. Plata sumelor prevăzute contractual nu constituie o solicitare arbitrară din partea FRF, ci o obligație legală și morală a clubului față de persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia. Așadar, clubul FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A. avea obligația de a respecta toate prevederile contractuale asumate, independent de cerințele specifice procesului de certificare”, a precizat FRF, în comunicatul emis după acuzaţiile lui Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, atac dur la adresa lui Răzvan Burleanu

Patronul celor de la FCU Craiova a declarat că licenţierea nu are nicio valoare pentru că cei de la FRF se află în ilegalitate. „Nu mă eschivez, am datorii de circa 1,5 milioane de euro, dintre care vreo 500.000 de euro sunt la foști jucători. Oricum, vom stinge aceste restanțe în maximum o lună de zile. Poate uita însă cineva cum am acumulat aceste datorii din cauza lor, a celor din FRF, că au băgat de capul lor în prima ligă o altă echipă din Craiova și mi-au suprimat toate sursele de venit: suporteri, sponsori, notorietate?

Dacă am fi aplicat acum pentru licență, însemna că le recunoaștem calitatea de conducători a celor din FRF, din Comisie. Pe ce bază livrează ei acum proceduri de licențiere, atâta vreme cât sunt în stare de ilegalitate?”, a spus Mititelu, conform gsp.ro.