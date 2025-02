Antonio Rudiger a primit verdictul medicilor! Dezastru pentru Real Madrid, înaintea "dublei" cu Manchester City - Antena Sport

Real Madrid poate pierde primul loc în runda următoare, atunci când va avea derby cu Atletico Madrid. Cele două rivale sunt despărţite de un singur punct, în fruntea clasamentului din La Liga.

Până la derby-ul cu trupa lui Diego Simeone, Carlo Ancelotti şi-a ieşit din minţi la conferinţa de presă de după eşecul cu Espanyol. Acesta nu şi-a putut explica cu Carlos Romero, jucătorul celor de la Espanyol, nu a fost eliminat.

„A fost un meci dificil. Am făcut lucrurile bine, am controlat partida, am generat 20 de şuturi. La acel fault, decizia a fost luată, arbitrul şi cei de la VAR sunt ceva inexplicabil. Riscul de accidentare era foarte ridicat. VAR-ul există pentru a proteja jucătorii. Nu înţeleg cum nu a fost cartonaş roşu.

Dar nu vrea să vorbesc despre asta. Espanyol a făcut totul bine, am muncit, şi-au creat oportunităţi. Trebuie să mergem înainte şi să ne îmbunătăţim.

(Despre accidentarea lui Rudiger) Este o accidentare musculară. Vom vedea ce are exact, ştim ce trebuie să facem”, a spus Carlo Ancelotti, după Espanyol – Real Madrid 1-0, conform marca.com.