Cum a fost surprins Lamine Yamal în timpul meciului Barcelona - Las Palmas! Lionel Messi, celebrat în continuare de catalani - Antena Sport

În continuare lider în La Liga, Barcelona are două înfrângeri şi o remiză în ultimele trei etape. Echipa lui Hansi Flick este la patru puncte în faţa lui Real Madrid, dar campioana Europei are două meciuri mai puţin disputate. Echipa de pe Bernabeu joacă duminică pe teren propriu cu Getafe şi mai are de disputat restanţa cu Valencia.

Mesaj viral al lui Real Madrid pentru Barcelona

Real Madrid a transmis un mesaj spectaculos pentru Barcelona, în ziua în care catalanii au împlinit 125 de ani. Gruparea de pe Santiago Bernabeu a trecut peste orice rivalitate şi şi-a felicitat adversara istorică.

„Galacticii” au precizat, într-o postare de pe reţelele sociale, că este „o onoare” să concureze cu Barcelona. În schimb, Atletico Madrid sau Espanyol au evitat să facă vreo urare clubului blaugrana.

„Felicitări pentru cea de-a 125-a aniversare, FC Barcelona. Este o onoare pentru Real Madrid să concureze cu un astfel de rival grovaz ca tine, de-a lungul istoriei”, au scris şefii campioanei Spaniei.

Postarea a adunat deja peste 4 milioane de afişări şi aproximativ 115.000 de aprecieri.