Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă

Se pregătește un transfer pentru Horațiu Moldovan. Portarul român în vârstă de 28 de ani, aflat sub contract cu Atletico Madrid până în vara anului 2027, își caute o nouă echipă.

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Potrivit presei din Turcia, Pendikspor, formație care evoluează în liga secundă, și-a manifestat interesul pentru transferul internaționalului român și a demarat deja primele discuții.

Transferat de Atletico Madrid în ianuarie 2024, după evoluțiile apreciate din tricoul Rapidului, Moldovan nu a reușit să se impună în lotul formației madrilene și a fost cedat sub formă de împrumut.

În sezonul recent încheiat, goalkeeperul român a evoluat pentru Real Oviedo, însă a bifat doar trei apariții oficiale, în care a încasat opt goluri. Anterior, Moldovan a mai fost împrumutat la Sassuolo, echipă alături de care a obținut promovarea în Serie A.

Interesul celor de la Pendikspor ar putea reprezenta șansa unui nou început pentru internaționalul român, care trebuie să joace constant pentru a reveni în circuitul echipei naționale.