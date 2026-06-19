Home | Fotbal | Fotbal extern | Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă

Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 12:47

Comentarii
Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă

Horațiu Moldovan / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Se pregătește un transfer pentru Horațiu Moldovan. Portarul român în vârstă de 28 de ani, aflat sub contract cu Atletico Madrid până în vara anului 2027, își caute o nouă echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei din Turcia, Pendikspor, formație care evoluează în liga secundă, și-a manifestat interesul pentru transferul internaționalului român și a demarat deja primele discuții.

Transferat de Atletico Madrid în ianuarie 2024, după evoluțiile apreciate din tricoul Rapidului, Moldovan nu a reușit să se impună în lotul formației madrilene și a fost cedat sub formă de împrumut.

În sezonul recent încheiat, goalkeeperul român a evoluat pentru Real Oviedo, însă a bifat doar trei apariții oficiale, în care a încasat opt goluri. Anterior, Moldovan a mai fost împrumutat la Sassuolo, echipă alături de care a obținut promovarea în Serie A.

Interesul celor de la Pendikspor ar putea reprezenta șansa unui nou început pentru internaționalul român, care trebuie să joace constant pentru a reveni în circuitul echipei naționale.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Observator
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
12:40

Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY
12:31

Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial
12:11

Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”
12:08

SUA – Australia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Continuă spectacolul din Grupa D
11:48

Thomas Tuchel i-a convins pe oficialii FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026
11:40

Transfer la Oţelul. Au aus fundaşul central din Grecia
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 3 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB