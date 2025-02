Jude Bellingham l-a înjurat pe arbitru în Real Madrid - Atletico Madrid! Faza incredibilă care l-a scos din sărite pe englez - Antena Sport

„Nu, nu vreau să mă întrebaţi despre arbitraj. Motivul? Pur şi simplu nu vreau. Am meritat mai mult, mai ales în repriza a doua, când am controlat jocul. Prima repriză a fost total diferită, am fost mai lenţi şi mai puţin agresivi. Penalty-ul a afectat cu siguranţă echipa şi nici nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut în repriza a doua. E un egal, dar avem o stare bună, pentru că echipa a jucat bine.

VAR-ul este cel care a dictat penalty. Asta după ce arbitrul văzuse foarte bine faza şi luase decizia pe teren. Oamenii din fotbal nu înţeleg asta. Dar nu vreau să intru în altă polemică”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de marca.com.