Carlo Ancelotti, mesaj dur după controversa din Real Madrid - Atletico Madrid 1-1: "Oamenii din fotbal nu înţeleg" - Antena Sport

Carlo Ancelotti, în timpul meciului Real Madrid - Atletico Madrid / Profimedia Carlo Ancelotti a încercat să vorbească cât mai puţin despre arbitraj, după remiza dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, scor 1-1. Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul prin Julian Alvarez, care a marcat dintr-un penalty contestat de gazde. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, prin Kylian Mbappe. Până la final, cele două echipe nu au mai înscris şi şi-au împărţit punctele puse în joc pe Bernabeu. Carlo Ancelotti a acuzat VAR-ul după Real Madrid – Atletico Madrid 1-1: „Penalty-ul a afectat echipa. Arbitrul văzuse foarte bine faza" În minutul 35, Tchouameni l-a călcat în careu pe Samuel Lino. În primă fază, arbtirul a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat de VAR să revadă faza. În cele din urmă s-a dictat lovitură de la 11 metri, transformată de Julian Alvarez cu o scăriţă. Încă de la începutul conferinţei de presă, Carlo Ancelotti i-a rugat pe jurnaliştii prezenţi să nu îl întrebe de arbitraj, dar a avut până la urmă un mesaj despre oficialii din camera VAR, dar şi pentru oamenii din fotbal care nu înţeleg cum funcţionează lucrurile: „Nu, nu vreau să mă întrebaţi despre arbitraj. Motivul? Pur şi simplu nu vreau.

Am meritat mai mult, mai ales în repriza a doua, când am controlat jocul. Prima repriză a fost total diferită, am fost mai lenţi şi mai puţin agresivi. Penalty-ul a afectat cu siguranţă echipa şi nici nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut în repriza a doua. E un egal, dar avem o stare bună, pentru că echipa a jucat bine.

VAR-ul este cel care a dictat penalty. Asta după ce arbitrul văzuse foarte bine faza şi luase decizia pe teren. Oamenii din fotbal nu înţeleg asta. Dar nu vreau să intru în altă polemică”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de marca.com.

În urma acestui rezultat de egalitate, Real Madrid rămâne lider în La Liga, cu 50 de puncte, în timp ce Atletico Madrid, echipa de pe locul 2, are 49 de puncte. Barcelona, formaţia care completează podiumul, are 45 de puncte, dar jucătorii lui Hansi Flick au şansa de a reduce diferenţa duminică seară, atunci când vor juca pe terenul Sevillei.

Reclamă