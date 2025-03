"Jumătate din Europa îl vrea". Anunţ uriaş despre viitorul lui Andrei Raţiu. Ce echipe de top se luptă pentru semnătura lui - Antena Sport

Am luat un punct, dar am scăpat două. Le aveam în mână. Sevilla a dat un gol frumos și noi am pierdut punctele. Știam că ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Trebuia să fim mai buni la finalizare. Trebuia să fim mai atenți în ultima treime. Chiar și eu am avut câteva ratări”, a declarat Andrei Rațiu.

Fundaşul român a fost integralist în acest meci. A fost declarat omul meciului de site-ul de specialitate SofaScore, cu nota 8,2. „Să nu ratați asta! Golul de vis al lui Rațiu pentru Rayo Vallecano, care conduce Sevilla”, a scris ESPN.