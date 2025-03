Karim Benzema a dezvăluit care a fost prima persoană căreia i-a spus că pleacă de la Real Madrid: "Nu prea a înţeles" - Antena Sport

Karim Benzema, la ultimul său meci pe Santiago Bernabeu / Profimediaimages Karim Benzema a dezvăluit care a fost prima persoană căreia i-a spus că pleacă de la Real Madrid. Fostul Balon de Aur a spus că Florentino Perez este prima persoană cu care a vorbit despre plecarea de la Real Madrid. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Benzema a plecat de la Real Madrid în 2023, când a decis să meargă în Arabia Saudită la Al – Ittihad. Karim Benzema a dezvăluit care a fost prima persoană căreia i-a spus că pleacă de la Real Madrid ”Când am luat decizia de a pleca de la Real Madrid, Florentino Perez a fost prima persoană pe care am anunțat-o. Nu prea a înțeles, dar i-am spus că Vinicius și Rodrygo sunt pregătiți”, a declarat Benzema într-un interviu acordat celor de la Marca. Karim Benzema, mesaj despre revenirea la Real Madrid Karim Benzema a oferit un interviu pentru presa spaniolă. Ibericii l-au întrebat imediat despre o revenire la Real Madrid, iar atacantul francez a dezvăluit că se gândeşte să se întoarcă la clubul la care a scris istorie, după ce îşi va încheia aventura în Arabia Saudită. „(Îţi trece prin minte ideea revenirii la Real Madrid) Da, sigur, de ce nu. În acest moment sunt în Jeddah, mă simt bine. Dar timpul va decide cum va decurge viaţa şi sunt sigur că voi fi din nou aproape de Madrid”, a declarat Karim Benzema, conform marca.com. Reclamă

Totodată, Karim Benzema a dezvăluit şi ce a vorbit cu Vinicius, după scandalul de la gala Balonului de Aur. „Galacticii” au fost nemulţumiţi de faptul că brazilianul nu a primit marele trofeu, iar atacantul francez l-a sfătuit pe acesta să continue să lupte pentru a câştiga râvnitul premiu.

„(Ce ai vorbit cu foştii coechipieri) Am vorbit ca prieteni. Am vorbit mai mult despre viaţă, decât despre fotbal. Cu Vinicius, de exemplu, am vorbit despre Balonul de Aur, dar a fost o discuţie cu toţi despre lucruri simple.

(Ce i-ai spus lui Vinicius) I-am spus că nu trebuie să acorde atenţie, că nu trebuie să-şi piardă intensitatea, pentru că e cel mai bun din lume şi într-o zi va câştiga Balonul de Aur”, a mai spus Karim Benzema.