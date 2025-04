Gigi Becali i-a stabilit preţul de transfer lui Ştefan Târnovanu. Anunţul făcut în direct - Antena Sport

Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a spus Ștefan Târnovau, citat de sursa anterioară.

Până în momentul de față, Ștefan Târnovanu a apărat poarta FCSB-ului în 160 de meciuri. În cadrul acestor partide, acesta a încasat 172 de goluri.