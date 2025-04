Anunţ uriaş al lui Leo Messi! L-a lăudat, la scenă deschisă, pe starul Barcelonei. Poate fi urmaşul său - Antena Sport

Leo Messi şi-a găsit urmaşul la Barcelona. Campionul mondial e impresionat de evoluţiile puştiului minune de la echipa catalană, Lamine Yamal. Jucătorul în vârstă de doar 17 ani e noua senzaţie a Barcei care se flă în cursa pentru titlu în La Liga, dar şi pentru trofeul Champions League.

Lamine Yamal e deja titular şi la naţională, iar cifrele sale impresionate i-au atras atenţia lui Leo Messi. Campionul mondial crede că acesta poate deveni urmaşul său la Barcelona.

Leo Messi, cuvinte uriaşe la adresa lui Lamine Yamal

Lamine Yamal e deja o certitudine la Barcelona. Are cifre incredibile pentru vârsta lui. A marcat 21 de goluri și are 30 de pase decisive în 96 de partide pentru catalani. Şi la naţională s-a afirmat. A înscris de patru ori, dar are în cont şi nouă assist-uri în 19 meciuri. Leo Messi nu a putut să nu remarce progresul uluitor al puştiului minune de la Barcelona.

”Este impresionant ce arată Lamine Yamal… deja este campion european cu Spania. Are doar 17 ani, este încă într-un proces de dezvoltare și va continua să evolueze ca jucător și să adauge lucruri jocului său, exact cum am făcut și eu.

Are calități incredibile și este deja unul dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Messi, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.