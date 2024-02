„Putem câștiga La Liga și Liga Campionilor!” Xavi, anunț uluitor după ce Barcelona s-a distrat cu Getafe - Antena Sport

„Am jucat bine și ne-am creat mai multe ocazii. Am fi meritat mai mult. Am jucat foarte bine. Cu și fără minge, am fost bine poziționați în apărare.

Trebuia să calmăm meciul. Nu am putut controla mingea după ce am marcat. Am dominat și am fi meritat să câștigăm. Au marcat din singura șansă pe care au avut-o tot jocul, este o adevărată rușine. Aceasta este Liga Campionilor”, a spus Xavi, citat de sursa menționată anterior.

După rezultatul de egalitatea înregistrat în prima partidă a „dublei” dintre Napoli și Barcelona, partida retur se anunță una incendiară. Duelul va avea loc pe data de 12 martie, de la ora 22:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.