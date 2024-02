Xavi a spus lucrurilor pe nume după Napoli - Barcelona 1-1: „Am fi meritat să câștigăm”. Ce a spus despre jocul echipei sale - Antena Sport

Reclamă

„Am jucat bine și ne-am creat mai multe ocazii. Am fi meritat mai mult. Am jucat foarte bine. Cu și fără minge, am fost bine poziționați în apărare.

Trebuia să calmăm meciul. Nu am putut controla mingea după ce am marcat. Am dominat și am fi meritat să câștigăm. Au marcat din singura șansă pe care au avut-o tot jocul, este o adevărată rușine. Aceasta este Liga Campionilor”, a spus Xavi, citat de mundodeportivo.com.

După rezultatul de egalitatea înregistrat în prima partidă a „dublei” dintre Napoli și Barcelona, partida retur se anunță una incendiară. Duelul va avea loc pe data de 12 martie, de la ora 22:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Xavi, gest superb pentru Barcelona

Actualul tehnician al clubului blaugrana a anunțat că se va despărți de formație în vară, din cauza rezultatelor slabe, dar a luat o decizie prin care a impresionat pe toată lumea.

Spaniolul a decis să renunțe la salariul din ultimul an al contractului pe care îl are cu formația din La Liga, iar motivul dezvăluit de acesta este unul uluitor.

Antrenorul spaniol a dezvăluit faptul că a decis să renunțe la salariul pentru ultimul an de contract pentru ca oficialii clubului catalan să îl poată plăti pe următorul tehnician al echipei. Xavi și-a explicat decizia și a spus că pur și simplu a simțit că aceasta ar fi o decizie foarte bună, în ceea ce privește clubul „vieții lui”. „I-am spus președintelui să folosească banii pe care ar fi trebuit să îi primesc, în ultimul an al contractului, pentru aducerea următorului antrenor. Am luat multe decizii de-a lungul carierei doar pentru că am simțit că sunt cele mai bune opțiuni. Cred că este cea mai bună variantă. Totuși, sunt trist pentru că plec de la clubul vieții mele”, a spus Xavi, citat de sursa menționată anterior.

