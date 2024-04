Laurenţiu Reghecampf riscă excluderea din fotbal! În cât timp trebuie să achite datoria uriaşă pe care o are la Mihai Rotaru! - Antena Sport

Ce spune regulamentul

Iată ce spune regulamentul în cazul litigiilor:

Persoanele fizice care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii se sancționează cu măsură interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal până la executarea integrală a obligatiei stabilite, dar nu mai mult de 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligatiile va fi exclusă din activitatea fotbalistică.

Ce spunea Anamaria Prodan despre datoria lui Reghecampf la Rotaru

Fosta soţie a lui Laurenţiu Reghecampf, Anamaria Prodan, a vorbit recent de datoria pe care „Reghe” o avea la Rotaru.

„Toată lumea îi spune lui Reghe: «Ai grijă că nu ai bani să mai plătești încă un proces, nu are nimeni în România așa ceva». Iar tu care ești amărât, cu datorii pe la toată lumea din fotbal… Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru. 300.000 și ceva sunt bani mulți pentru Reghecampf în momentul acesta.

Știu că în România, dar și în Europa nu mai are cum să stea până nu plătește banii, pentru că Rotaru a câștigat în instanță”, declara Anamaria Prodan pentru fanatik.ro.

Ce declara Mihai Rotaru

„Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, declara anterior Mihai Rotaru.