"A fost cireaşa de pe tort!" Gică Hagi, devastat după "remontada" Universităţii Craiova. Jucătorii care l-au înfuriat pe "Rege" - Antena Sport

„Fotbalul te pedepseşte. În momentele importante nu am fost acolo! De ce? Cred eu că nu eşti o echipă… cât am alergat toţi, a mers, după schimbările pe care le-am făcut nu au adus putere. Îmi pare rău. Tot ce s-a făcut anul ăsta… Fotbalul e făcut din greşeli, s-au făcut greşeli mari.

Nu poate să fie nicio mulţumire sufletească, se termină anul iar unii au rămas datori. Nu şi-au făcut treaba. Unde mergi? Intri pe teren şi nu ţi-ai făcut treaba. Din păcate… eu am făcut schimbările, am arătat că nu am fost inspirat, că eu le-am făcut. Voi vedea şi voi reflecta. Sper să ghicesc schimbările, dar acum nu a mers. Dar nu cred, rămân la ideea că nu toţi erau cum trebuiau să fie pentru a câştiga un meci. A fost cireaşa de pe tort… toate meciurile importante, am avut 4 meciuri aici în care am fost egalaţi pe final. Numai în pielea mea să nu fi fost!

Reclamă

Clar că va fi un raport! Vom vedea, o să facem o evaluare şi cu siguranţă trebuie să schimbăm ceva. Trebuie făcut. Eu de două lucruri sunt supărat… jucătorii foarte mulţi din prima etapă accidentaţi. Nicio săptămână, nicio lună! Doi… momentele importante le-am pierdut. Jucând foarte bine până la un moment dat şi apoi am pierdut pe final. Astăzi a fost cireaşa de pe tort. Aceleaşi meciuri, cu Hermannstadt, cu Botoşani, cu Rapidul. Cei care au intrat nu au adus nimic, toţi care sunt! Ăsta e fotbalul, fotbalul aşteaptă greşeală. Nu putem face greşelile pe care le-am făcut în ultimele 20 de minute. E greu, sunt la cald! Mă doare mult, dar asta e.

A trecut anul, a fost frumos afară, s-a plătit bine, i-am respectat. Eu nu am luat jucători care i-am luat jos, nu sus… şi acum nu mă mai pot înţelege cu ei„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro.

Rovaldinho, Dussaut, Nedelcu, Nicolas Popescu şi Dănuleasă sunt jucătorii care au fost introduşi pe teren de Gică Hagi după pauză.

Reclamă 4 / 0/3

Farul a ratat orice şansă de a mai încheia sezonul pe podiumul Ligii 1. Fosta campioană este pe locul 4, cu 36 de puncte. Farul – Universitatea Craiova 3-3 Farul a remizat cu Universitatea Craiova, scor 3-3. Golurile au fost marcate de Munteanu (35 – penalti, 52) şi Queiros (55) pentru Farul, respectiv Mitriţă (77 – penalti, 90 şi 90+7 – penalti) pentru craioveni. Farul: Buzbuchi – Sîrbu (Dănuleasa – 58), M.Popescu, Marins, Ganea (Nedelcu -77) – Vînă, Queiros, Grameni – Grigoryan (Dussaut – 76), Munteanu (Rivaldinho – 76), Andronache (N. Popescu – 83). Antrenor: Gheorghe Hagi Universitatea Craiova: Popescu – Vlădoiu (Soiri – 85), Zajkov, Silva, Bancu – Creţu (Koljic – 90+1), Anzor – Danciu (Bana – 62), Mitriţă, Houri (Markovic -62) – Ivan. Antrenor: Constantin Gâlcă Meciul a fost arbitrat de Andrei Chivulete, ajutat de Eugen Sebastian Gheorghe şi Andrei Constantinescu. În Camera VAR s-au aflat Ovidiu Haţegan şi Cristina Trandafir. Rezervă a fost Iulian Dima, iar observatori Alexandru Deaconu şi Ioan Mironaş. Reclamă

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...