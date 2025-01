Aaron Boupendza vrea să plece de la Rapid! Motivul pentru care nu e mulțumit în România. Vedeta lui Șumudică a primit deja 4 oferte - Antena Sport

Aaron Boupendza a ajuns în toamnă la Rapid / Profimedia Marius Șumudică se confruntă cu o nouă problemă la Rapid. Concret, Aaron Boupendza, atacantul adus la echipă în toamnă, vrea deja să plece încă din această pauză de iarnă! Concret, atacantul nu este mulțumit la echipa din Giulești și a primit deja 4 oferte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Aaron Boupendza nu s-a acomodat în România, de la sosirea la Rapid. Unul dintre motivele pentru care vrea să plece de la echipa lui Marius Șumudică este legat de faptul că nu se simte apreciat în Giulești, având în vedere că a fost huiduit și contestat de suporterii echipei. Aaron Boupendza a primit 4 oferte și vrea să plece de la Rapid în iarnă Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Aaron Boupendza are acum „pe masă” 4 oferte. Unul dintre cluburile care dorește insistent transferul atacantului este Sivasspor, echipă care ocupă locul 15 în prima ligă din Turcia. Aaron Boupendza ar fi tentat să accepte oferta formației din Turcia, având în vedere că ar primi un salariu mai mare față de cel pe care îl încasează în prezent la Rapid. De asemenea, sursa citată anterior anunță faptul că un alt motiv pentru care Boupendza și-ar dori să ajungă la Sivasspor este legat de antrenorul echipei, Omer Erdogan. Cei doi au mai lucrat împreună la Hatayspor, club pentru care gabonezul a marcat de 22 de ori în 38 de partide. Reclamă

Cel mai bine cotat jucător din lotul Rapidului a mai vrut să plece și în luna decembrie. Atunci, atacantul cotat la 3,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, a fost întors din drum de Marius Șumudică.

„A venit impresarul lui și și-a dorit să plece. Am stat cu el de vorbă. Nu mi-a fost ușor să îl conving să rămână. A venit impresarul lui înainte de meciul cu Buzăul și a vrut să aibe o discuție.

Am vorbit cu el și cu Boupendza și am încercat să îi conving că nu se va întâmpla nimic și are tot sprijinul și va fi OK. Eu știu ce poate el”, spunea antrenorul echipei din Giulești, conform sursei citate.

