„Abia aștept!” David Miculescu a reacționat, după ce a fost convocat la echipa națională! Mesaj emoționant după U Cluj - FCSB 1-2 - Antena Sport

David Miculescu David Miculescu / Profimedia David Miculescu a reacționat, după ce a fost convocat la echipa națională, imediat după duelul U Cluj – FCSB 1-2. Atacantul s-a declarat emoționat, înainte să plece în cantonamentul „tricolorilor". ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Miculescu a fost convocat de Mircea Lucescu în premieră la națională. Atacantul face parte din lotul României pentru „dubla" cu Kosovo și Cipru. Meciul cu Kosovo va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, vineri, de la 21:45. David Miculescu a vorbit despre convocarea la națională, după U Cluj – FCSB 1-2 David Miculescu s-a declarat foarte bucuros, după succesul înregistrat de FCSB pe terenul campioanei. Acesta a transmis că roș-albaștrii aveau nevoie de cele trei puncte, pentru a reveni pe locurile de play-off. De asemenea, întrebat despre națională, Miculescu a transmis că aștepta convocarea de când a început să joace fotbal. Acesta s-a declarat emoționat, înainte de plecarea în cantonamentul „tricolorilor". „O victorie foarte importantă, am știut că ne aștepta un meci greu, dar suntem bucuroși că am ieșit cu cele trei puncte de pe teren. Am dat o pasă azi, sper să continui așa, să îmi ajut echipa.

(N.r. Despre națională) Săptămână perfectă, am câștigat în Europa, am venit aici și am câștigat, după mă duc la echipa națională. Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit. Vom avea două meciuri grele, sper să le câștigăm. Am emoții, am așteptat de când joc fotbal acest moment, îi cunosc pe majoritatea de acolo. Abia aștept să ajung mâine”, a declarat David Miculescu, conform digisport.ro.

Florinel Coman l-a felicitat pe David Miculescu pentru convocarea în premieră la naţională

Florinel Coman a dezvăluit în exclusivitate pentru AntenaSport că i-a scris lui David Miculescu şi l-a felicitat pentru convocarea în premieră la echipa naţională.

Mircea Lucescu a convocat 5 jucători de la FCSB, iar Gigi Becali preciza că ar fi fost 6 dacă Tănase nu era accidentat. Ştefan Târnovanu, Darius Olaru, Adrian Şut, David Miculescu şi Daniel Bîrligea sunt fotbaliştii de la campioana României convocaţi de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo şi Cipru.

„(n.r: Domnul Lucescu a anunţat lotul, vei avea şi câţiva colegi noi, chiar de la FCSB, Miculescu, Bîrligea) I-am scris acum, l-am felicitat (n.r.: pe David Miculescu), îşi dorea foarte mult. Este prima lui convocare. Sper să o ţină tot aşa, să îşi arate calităţile, pentru că este un jucător în care cred. Am crezut de prima oară de când l-am văzut, de când a venit la FCSB şi, cred eu, că uşor-uşor începe să arate ce trebuie”, a declarat Florinel Coman în exclusivitate pentru AntenaSport.

