„Abia aștepta să-l cunoască pe Coman!” Mihai Stoica, detalii despre transferul lui Baba Alhassan la FCSB - Antena Sport

Jucătorul pentru care Mihai Stoica insistă să rămână la FCSB

S-a aflat care este jucătorul de la FCSB pentru care Mihai Stoica insistă să rămână. MM îşi doreşte ca Valentin Creţu să evolueze la formaţia roş-albastră cel puţin până la finalul sezonului, însă susţine că decizia finală îi va aparţine lui Gigi Becali.

„Creţu îşi termină contractul în iarnă acum, da. Gigi are pâinea şi cuţitul, eu mi-aş dori să nu folosească şi cuţitul, să pună doar pâinea.

Uite, în vară eu am zis că nu mai e nevoie de Creţu, aşa consideram. Era Pantea, era Ovidiu Popescu. Gigi a zis <<Lasă, îl luăm, că avem cupele europene>>. A venit meciul cu Craiova (n.r. – Universitatea), când a jucat fenomenal cu Mitriţă şi am zis că uite că era greşeala mea. M-am bucurat foarte mult, apoi am ieşit din cupele europene şi Gigi a zis să plece.

Am avut o discuţie cu el, i-am zis <<N-am vrut să rămâi, dar acum o să mă ţin să rămâi>>, apoi a venit meciul cu cealaltă Craiova (n.r. – FCU), când i-am spus să nu ia al doilea galben şi a luat direct roşu. Dacă ar fi după mine, Creţu ar rămâne până în vară”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.