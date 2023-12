Jucătorul pentru care Mihai Stoica insistă să rămână la FCSB: "Sper ca Gigi Becali să nu folosească 'cuţitul'!" - Antena Sport

Reclamă

După acest episod, MM a declarat că a fost impresionat de evoluţia lui Creţu din meciul cu Universitatea Craiova, dar de asemenea, a fost şi dezamăgit de cartonaşul roşu pe care acesta l-a încasat în meciul cu cealaltă echipă din Bănie.

Însă, MM îşi doreşte ca Gigi Becali să-l „ierte” pe Valentin Creţu, şi să-i prelungească acestuia contractul până în vară.

„Creţu îşi termină contractul în iarnă acum, da. Gigi are pâinea şi cuţitul, eu mi-aş dori să nu folosească şi cuţitul, să pună doar pâinea.

Uite, în vară eu am zis că nu mai e nevoie de Creţu, aşa consideram. Era Pantea, era Ovidiu Popescu. Gigi a zis <<Lasă, îl luăm, că avem cupele europene>>. A venit meciul cu Craiova (n.r. – Universitatea), când a jucat fenomenal cu Mitriţă şi am zis că uite că era greşeala mea. M-am bucurat foarte mult, apoi am ieşit din cupele europene şi Gigi a zis să plece.

Am avut o discuţie cu el, i-am zis <<N-am vrut să rămâi, dar acum o să mă ţin să rămâi>>, apoi a venit meciul cu cealaltă Craiova (n.r. – FCU), când i-am spus să nu ia al doilea galben şi a luat direct roşu.

Dacă ar fi după mine, Creţu ar rămâne până în vară”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro. Mihai Stoica, dezvăluiri despre discuţia dintre Sebastian Colţescu şi George Găman Mihai Stoica a venit cu dezvăluiri despre discuţia dintre Sebastian Colţescu şi George Găman, din timpul meciului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Oficialul liderului din Liga 1 s-a revoltat, după cea mai controversată fază a derby-ului din Gruia. „Nu am vorbit cu arbitrii. S-a întâlnit team manager-ul nostru, Marius Ianuli, cu el, iar Colțescu, de față cu el, îi spunea lui Găman: ‘De ce m-ai chemat?’. Eu cred că mai degrabă discuțiile alea se poartă când sunt doar oficialii în vestiar, nu să audă altcineva. Șmecherii din astea am văzut multe la viața mea. Găman îl cheamă pe Colțescu și își depășește atribuțiile încălcând protocolul, dar vinovatul principal rămâne Colțescu, care schimbă decizia, deși nu vede ceva clar. Eu n-am crezut că mai pot vedea asemenea arbitraje în 2023, cu VAR. Acum au fost faulturi clare, cu meci televizat în direct, cu VAR. Cu toate astea, lași fault la Compagno, fault la Ngezana și multe altele. Lași jocul liber, dar nu lăsa faulturi. Când nu e fault, tu anulezi o asemenea capodoperă?„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.