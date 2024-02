Adi Mutu a reuşit primul transfer la CFR Cluj! Jucătorul cu care vrea să îi blocheze pe Coman și Olaru din drumul spre titlu - Antena Sport

Erau cinci cluburi care îl voiau pe atacantul pe care l-am semnat noi. Noi am fost mai rapizi. După ce a semnat cu noi, au venit niște oferte de cinci ori mari. Atacantul este un jucător la care noi ne uitam de un an de zile. A dat 16-17 goluri anul acesta. Are 23 de ani. (n.r. e român sau străin?) Black (n.r. de culoare). Un nou Otele, dar cam de cinci ori mai bun”, a declarat Neluțu Varga, miercuri, pentru pentru playsport.ro.

CFR Cluj are 39 de puncte după 23 de etape, tot atâtea câte are şi Rapid. FCSB este lider autoritar, cu 50 de puncte. Pentru ardeleni urmează meciul din deplasare cu Petrolul.

CFR Cluj e aproape de o nouă mare lovitură pe piaţa transferurilor! Philip Otele (24 de ani) e dorit în Germania şi Franţa, de cluburile Stuttgart, respectiv Bordeaux.

Stuttgart și Bordeaux ar fi trimis oferte pentru atacantul nigerian, dar acestea nu au fost pe placul patronului Neluţu Varga. Varga a cerut o sumă mai mare decât cele oferite pentru Otele.

Otele este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1 milion de euro. Neluţu Varga l-a adus ca jucător liber de contract în vara anului trecut, de la UTA Arad.

În acest sezon, Otele are cifre foarte bune. El a jucat în 23 de meciuri în campionat, marcând 9 goluri şi dând 4 asisst-uri în acest sezon de Liga 1.