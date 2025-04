Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Ioan Ovidiu Sabău după FCSB - U Cluj 1-0: "Îşi bate joc de el! S-a făcut de râs" - Antena Sport

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Ioan Ovidiu Sabău după FCSB – Universitatea Cluj 1-0. Patronul FC U Craiova a fost extrem de nemulţumit de faptul că Vladislav Blănuţă, jucător împrumutat la U Cluj, a intrat pe teren în minutul 69 al partidei cu FCSB.

Adrian Mititelu a spus că Ioan Ovidiu Sabău îşi bate joc de tânărul atacant. De asemenea, Mititelu a mai spus că, în trecut, Sabău se ruga să fie pus antrenor la FC U Craiova.

Adrian Mititelu, atac devastator la Ioan Ovidiu Sabău

„Suntem nemulțumiți pentru că noi i-am dat un Mercedes să-l folosească, iar el își bate joc de el. L-am ajutat să devină un antrenor de play-off, că el era un amărât de antrenor de play-out. Acum 3-4 ani se ruga de mine, prin 7 mii de interpuși, să-l punem antrenor la FCU. Acum, dintr-odată a ajuns antrenor de play-off.

Astă-vară i-am spus că-i dau jucătorul numai cu condiția să nu-l umilească, să-i dea șanse și să-l joace. Știam ce poate Blănuță, am avut 6-7 cluburi care-l voiau în regim de împrumut 1 an. Am zis să merg pe mâna lor, am avut un sentiment plăcut.

Jucătorul nu a înșelat așteptările, a fost pionul care a ridicat echipa asta. În meciurile în care Blănuță nu a jucat sau a făcut-o foarte puțin, cu excepția meciului din Giulești, U Cluj a arătat foarte rău. Să ai golgheterul echipei, cu 11 goluri fără penalty, fără să primească 5 pase în timpul meciului, iar tu să-l ții rezervă…