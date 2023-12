Adrian Şut, uluit de prestaţia lui Sebastian Colţescu după CFR Cluj - FCSB 1-1: "Parcă nu ne mai arbitrează la fel" - Antena Sport

Reclamă

„Cred că am avut un început de meci mai nasol, mai slab, dar după primele 15-20 de minute am început să ne revenim. Am marcat un gol frumos… dar după ce domnul Colţescu a acordat un penalty cu Farul… de atunci parcă nu ne mai arbitrează la fel de liber şi nu mai are aceeaşi încredere în el.

Noi ne doream să câştigăm acest meci, am venit la victorie. Ne pare rău că nu am reuşit să luăm cele 3 puncte. Fiind un meci în deplasare, cu o echipă foarte bună, e un rezultat ok. Coman şi Olaru se găsesc foarte bine, îşi dau pase şi au execuţii foarte bune amândoi.

Reclamă

Noi asta ne dorim, să fim pe primul loc în finalul anului şi să ne pregătim bine în cantonament. Apoi să luăm campionatul, ăsta e obiectivul principal„, a declarat Şut la digisport.ro.

Florinel Coman a marcat ca Juninho, dar VAR-ul a anulat incredibil golul

Florinel Coman a marcat ca Juninho, în meciul dintre CFR şi FCSB, la 1-1, dar VAR-ul a anulat incredibil golul de la distanţă înscris de jucătorul liderului, în stilul marelui Juninho.

Coman a şutat extraordinar de la mai bine de 30 de metri şi FCSB a trecut în avantaj pentru câteva secunde, până când VAR-ul a intervenit pentru o fază petrecută la recuperarea roş-albaştrilor.

Reclamă

Valentin Creţu a intrat prin alunecare asupra lui Otele, dar pe reluările oferite se poate vedea cum fundaşul lui Gigi Becali atinge mingea şi abia după aceea îl loveşte şi pe adversarul din Gruia. George Găman, arbitrul VAR, l-a chemat pe Sebastian Colţescu să vadă şi el faza, iar acesta a anulat golul, spre stupefacţia lui Florinel Coman şi a celorlalţi jucători ai liderului. Imagini uluitoare la CFR Cluj – FCSB Fanii gazdelor au fost rugaţi de organizatori să vină cu jucării pentru copiii nevoiaşi. „În copilărie, cu toții ne doream să fim oameni mari. Acum, adulți fiind, ne agățăm cu fiecare ocazie de situațiile care ne permit să fim iar copii. La pauza meciului cu FCSB, aruncă în teren o jucărie de pluș pentru copiii aflați în nevoie”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a CFR-ului. Suporterii ardelenilor au venit cu jucării de pluş la stadion. Unii dintre ei nu s-au putut abţine şi au vrut să îi ironizeze pe rivali. Au adus jucării care înfăţişau oi, cu referire directă la Gigi Becali. Mai multe astfel de jucării au fost aruncate pe teren, imaginile fiind unele de necrezut (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Au urmat momente care nu le fac cinste organizatorilor. Chiar dacă jucăriile urmează să fie oferite copiilor, unele dintre acestea au fost scoase de pe gazon cu piciorul. Au fost „degajate”, cu piciorul în afara terenului. CFR Cluj – FCSB 1-1 Clujenii au început tare meciul din Gruia şi Târnovanu a respins şutul lui Avounou, în minutul 1, iar în minutul 7 Tachtsidis a reuşit să deschidă scorul, cu un şut din careu. Oaspeţii au revenit şi au egalat pe tabelă în minutul 26, când Florinel Coman a trimis o pasă perfectă şi Darius Olaru a înscris. Răzvan Sava a scos şutul lui Şut, din minutul 40, pentru ca pe final de repriză Olaru să se accidenteze, după un duel cu Avounou şi să fie înlocuit. Reclamă

În minutul 51 Florinel Coman a înscris cu un şut superb, de la distanţă, dar arbitrul VAR, George Găman a semnalizat un fault la o fază anterioară şi Sebastian Colţescu a anulat golul după consultarea VAR, pentru un fault al lui Creţu la Otele. Bucureştenii au pus presiune şi au ratat prin Băluţă şi Compagno, au dominat repriza secundă, însă CFR putea da lovitura în minutul 88, prin Juricic, care a trimis pe lângă poartă. S-a încheiat 1-1 şi FCSB rămâne lider, cu 38 de puncte, urmată în clasament de CFR Cluj, cu 33 de puncte.

CFR CLUJ: R. Sava – Kresic, M. Ilie, Morgan (E. Krasniqi 61) – Mogoş, Muhar, Tachtsidis (Cvek 80), Camora – Avounou (Fică 70), Bîrligea (Deac 70), Otele (Juricic 89). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Ngezana, Dawa, Radunovic – Ov. Popescu (Oct. Popescu 46), Ad. Şut, Olaru (Lixandru 45) – Al. Băluţă, Compagno, Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Muhar 58 / Compagno 86, Şut 86

Arbitri: Sebastian Colţescu – Radu Ghinguleac, Daniel Mitruţi – Florin Andrei

Arbitri VAR: George Găman – Adrian Popescu

Observator: Iosif Olah