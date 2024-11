"Ai simţit că intră în poartă?" Răspunsul lui Damjan Djokovic, după ce a marcat unicul gol al meciului Oţelul - CFR Cluj 0-1! - Antena Sport

Damjan Djokovic a mărturisit că a simţit că balonul va intra în poartă la şutul lui din minutul 18. A fost, de altfel, singurul şut pe poartă al ardelenilor la meciul cu Oţelul Galaţi.

Djokovic a recunoscut că mereu, atunci când a evoluat pentru CFR Cluj, echipa din Gruia a avut un stil pragmatic.

Damjan Djokovic a înscris în Oţelul – CFR Cluj 0-1. A fost singurul şut pe poartă al ardelenilor

„Cred că colegii mei au spus ce a fost. A fost o luptă. Un adversar puternic, cu un antrenor bun, care întotdeauna joacă bine, mai ales acasă. Ne bucurăm de victorie şi de locul 2. Începem un drum, sper, bun.

(n.r: Ai simţit că balonul va intra în poartă?) Cam da. Cu experienţa ta ştii când dai bine, aşa am simţit-o.

(n.r: Nu v-au pus mari probleme. Vă place acest tip de joc?) De când am fost la CFR, mereu am jucat mai pragmatic. Mereu am dat ideea că se poate să ajugi la poartă. Ideea nostră, la club, este să jucăm să câştigăm. S-a schimbat un pic echipa, sunt mai mulţi tineri. Dacă câştigi, asta e cel mai important.