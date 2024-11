Oţelul Galaţi - CFR Cluj LIVE TEXT, ora 21:00. Echipa lui Dan Petrescu se poate apropia la 3 puncte de primul loc - Antena Sport

Oţelul Galaţi – CFR Cluj, restanţa din etapa a 6-a, va fi în format live text pe AS.ro, de la ora 21:00. În cazul unei victorii, echipa lui Dan Petrescu se poate apropia la 3 puncte de primul loc.

Oţelul Galaţi este în criză, după ce a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie, în toate competiţiile. Oţelul a câştigat doar 4 meciuri din cele 24 de întâlniri cu CFR Cluj. Echipa lui Dorinel Munteanu a câştigat un singur meci pe teren propriu cu CFR Cluj: 1-0 în 2010.

Oţelul Galaţi – CFR Cluj va fi live text, de la ora 21:00

Ultimul meci direct dintre cele două echipe s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Pentru echipa lui Dorinel Munteanu au marcat Alexandru Pop şi Cisotti, în timp ce pentru CFR Cluj au înscris Otele şi grecul Tachtsidis. Cea mai mare diferenţă de scor a fost în 2013, când CFR Cluj s-a impus cu 7-2, scrie lpf.ro.

“Noi suntem încă în turul campionatului regulat al campionatului. Jucăm împotriva CFR-ului, performanțele CFR-ului nu mai trebuie enumerate pentru că le știm cu toții. Ei sunt o echipă foarte puternică, o echipă care are ambiții mari, o echipă nici ea nu trece printr-o perioadă mai bună.

Față de ultimul meci încercăm să facem un joc mai bun, să ieșim din această perioadă mai puțin plăcută a echipei. Am încredere în jucătorii noștri, am încredere în potențialul lor, în puterea lor, de a-și reveni cât mai repede și de a face o partidă bună așa cum am făcut în acest an sau până în momentul de față”, a spus Dorinel Munteanu înaintea duelului cu Dan Petrescu.