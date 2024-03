Albion Rrahmani poate deveni cel mai scump jucător vândut vreodată din Liga 1! A început licitaţia pentru golgheterul Rapidului - Antena Sport

Patronul Rapidului a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii, în cazul în care va da lovitura financiară cu Rrahmani.

„Dacă pleacă Rrahmani la vară… totul depinde de el. Toate lucrurile depind numai de el! Este important de înţeles. Orice venit am putea avea din vânzarea de jucători va rămâne în club, pentru a fi investit mai departe în întărirea echipei şi în a ne face din ce în ca mai puternici.

Toţi jucătorii care au venit alături de noi au totuşi şi perspectiva ca de aici să meargă într-un campionat şi mai puternic. Dacă câştigă alături de noi, să zicem 200.000 de euro pe an, să ajungă într-un campionat în care vor câştiga 2 milioane de euro pe an. Lucrul ăsta nu trebuie în niciun fel reprimat. Dacă noi am bloca dezvoltarea unui jucător de genul Rrahmani, atunci probabil am bloca şi posibilitatea altor jucători de genul Rrahmani să vină în România.

(Aveţi o sumă de bani în minte când vă gândiţi la Rrahmani?) Nu, nu!„, a declarat Dan Şucu la AS.ro LIVE.