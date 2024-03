Ce îşi doreşte Dan Şucu să facă cu banii, dacă îl vinde pe Albion Rrahmani. Atacantul Rapidului, dorit de Benfica şi Aston Villa - Antena Sport

Reclamă

Patronul Rapidului a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii, în cazul în care va da lovitura financiară cu Rrahmani.

„Dacă pleacă Rrahmani la vară… totul depinde de el. Toate lucrurile depind numai de el! Este important de înţeles. Orice venit am putea avea din vânzarea de jucători va rămâne în club, pentru a fi investit mai departe în întărirea echipei şi în a ne face din ce în ca mai puternici.

Toţi jucătorii care au venit alături de noi au totuşi şi perspectiva ca de aici să meargă într-un campionat şi mai puternic. Dacă câştigă alături de noi, să zicem 200.000 de euro pe an, să ajungă într-un campionat în care vor câştiga 2 milioane de euro pe an. Lucrul ăsta nu trebuie în niciun fel reprimat. Dacă noi am bloca dezvoltarea unui jucător de genul Rrahmani, atunci probabil am bloca şi posibilitatea altor jucători de genul Rrahmani să vină în România.

(Aveţi o sumă de bani în minte când vă gândiţi la Rrahmani?) Nu, nu!„, a declarat Dan Şucu la AS.ro LIVE.

Şi Aston Villa îl monitorizează pe atacantul Rapidului. Rrahmani poate pleca din Giuleşti după doar un sezon. Rapid a plătit 600.000 de euro pentru atacantul kosovar, care are contract până în 2026.

În startul sezonului, Albion Rrahmani a marcat două goluri şi pentru fosta sa echipă, Ballkani. Acesta a punctat în „dubla” cu Larne, din preliminariile Conference League. Benfica, pe urmele rapidistului Albion Rrahmani La numai câteva zile după ce s-a aflat că Aston Villa îl monitorizează cu atenţie pe Albion Rrahmani, a venit un anunţ de senzaţie şi în cotidianul portughez Record. Granzii de la Benfica sunt interesaţi să transfere „perla” lui Dan Şucu. Fostul jucător al Rapidului, Daniel Chiriţă, a confirmat în record.pt că Albion Rrahmani ar putea ajunge pe Da Luz. Campioana Portugaliei şi-l doreşte pe atacantul cotat la 1.4 milioane de euro de Transfermarkt. „Fostul internațional român garantează că mai multe cluburi acordă atenţie unui jucătorilor al Rapidului, mai exact Albion Rrahmani. Benfica, spune Chiriţă, îl are pe lista de transferuri„, anunţă sursa citată anterior. Benfica este cunoscută pentru loviturile pe care le dă pe piaţa transferurilor. Vinde jucători pe zeci de milioane de euro! Echipa antrenată de Roger Scmidt are meci în această seară, de la ora 20:00, în direct în AntenaPLAY. Poate urca pe primul loc dacă o învinge pe Casa Pia.

