Alex Chipciu a făcut show după U Cluj - CFR Cluj 1-0: "Nu mai avem voie în America, poate mergem în Europa cu fotbalul"! Ce a spus de FCSB - Antena Sport

Alex Chipciu a făcut din nou show după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 1-0. Vedeta „Şepcilor roşii” a recunoscut că echipa lui a suferit serios în derby-ul oraşului, cu CFR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alex Chipciu a mărturisit că a avut crampe. Totodată, i-a cerut scuze lui Adi Păun pentru că s-a aprins pe final la o minge pe care jucătorii lui Dan Petrescu nu au scos-o în out.

Alex Chipciu, după U Cluj – CFR Cluj 1-0: „Cum am suferit în seara asta nu am mai suferit”

„La final am scos energia aia puţină care mai era în mine. Sunt extrem de obosit. Cum am suferit în seara asta nu am mai suferit.

Nu am avut niciodată crampe. Cred că atunci când eram copil am mai avut crampe în cariera mea. Credeau că am tras de timp, aveam 4 crampe în acelaşi timp. Nu-mi place să trag de timp.

O victorie foarte grea, trebuie să fim sinceri pentru că am suferit tare de tot în seara asta. Sunt o echipă foarte bună. Felicitări pentru eroismul din această seară.