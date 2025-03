U Cluj-CFR Cluj, Live Score, de la ora 20.30. Dan Petrescu forţează revenirea pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

U Cluj-CFR Cluj e ultimul meci al rundei a doua din play-off-ul de Liga 1. Echipa lui Dan Petrescu e obligată să forţeze victoria după ce fost depăşită în clasament de Universitatea Craiova şi FCSB.

Derby-ul Clujului e unul crucial în lupta pentru titlu. Dacă echipa lui Dan Petrescu trebuie să câştige pentru a reveni pe primul loc, U Cluj e obligată să joace la victorie pentru a nu pierde trena primelor trei clasate.

U Cluj-CFR Cluj (ora 20.30)

Înintea acestui meci, U Cluj se află pe locul 5, cu 26 de puncte. De partea cealaltă, echipa lui Dan Petrescu are 30 de puncte şi închide podiumul din Liga 1. Formaţia pregătită de Ioan Ovidiu Sabău e într-o criză de formă. Nu mai bate pe nimeni de 3 meciuri. Are două înfrângeri şi un egal. În schimb, formaaţia din Gruiaa nu a mai pierdut de la ultimul meci direct cu şepcile roşii, 2-3, în decembrie 2025. Echipa feroviară are 8 victorii şi 5 rezultate de egalitate.

În schimb, cei de la CFR au un complex în faţa rivalei în acest sezon. u pierdut ambele meciuri din sezonul regulat cu acelaşi scor, 2-3. Per total, U Cluj are 7 succese cu rivala, CFR are victorii și 11 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cei mai buni marcatori ai formaţiei lui Ioan Ovidiu Sabpu sunt Dan Nistor și Vladislav Blănuță cu câte 10 goluri marcate. De partea cealaltă, Louis Munteanu e cel mai bun marcator al lui CFR și al campionatului, cu 20 de goluri. Sabău e pe minus şi în confruntările directe cu CFR Cluj din postura de antrenor. Are 5 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri. În schimb, Dan Petrescu are bilanţ pozitiv contra rivalei din oraş. A obţinut 4 victorii din cele 7 partide contra lui U Cluj. A mai înregistrat o remiză și două eșecuri.