Alex Chipciu, decizie finală în privinţa viitorului lui! Cu ce echipă a început negocierile, după ce a fost pe lista FCSB-ului - Antena Sport

Alex Chipciu a luat decizia finală în privinţa viitorului lui, după ce a fost şi pe lista FCSB-ului, în precedentele două perioade de mercato. Internaţionalul român a recunoscut că a început negocierile cu U Cluj, pentru prelungirea contractului.

Alex Chipciu a intrat în ultimele şase luni de contract cu cei de la U Cluj. Ajuns la 35 de ani, fundaşul vrea să continue sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Alex Chipciu a transmis că s-a ataşat de U Cluj şi nu s-ar mai vedea la o altă echipă din Liga 1, până la finalul carierei. Acesta a dezvăluit că a purtat deja o primă discuţie cu directorul sportiv al clujenilor, pentru prelungirea contractului.

Totodată, Chipciu a recunoscut că în trecut şi-ar fi dorit să revină la FCSB, însă în acest moment, nu se mai pune problema să mai plece de la formaţia pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

„Nu am semnat nimic. Am vorbit ieri cu Gabi, directorul nostru sportiv. A fost o discuție ok, prima discuție. M-a chemat înainte de meciul cu Sepsi, dar eram prea ocupat cu acel meci și perioada respectivă. Oricum, nu am vorbit cu altcineva. Vedem zilele următoare.