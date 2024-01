"Am crezut că e Gnohere!" Basarab Panduru, surprins de ultimul transfer realizat de Dinamo: "M-am uitat atent!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Basarab Panduru a oferit declaraţii şi despre Domagoj Pavicic. Acesta a transmis faptul că jucătorul cu siguranţă e bucuros de transferul la Dinamo, dat fiind faptul că îl cunoaşte foarte bine pe Zeljko Kopic, alături de care a colaborat la Dinamo Zagreb.

„(N.r. Despre Domagoj Pavicic) Trebuie să fii bucuros că ai găsit un antrenor care te vrea, te bagă, te cunoaşte şi tu să pleci în vară unde vrei.

(N.r. Despre Eddy Gnahore) Am crezut că e Gnohere prima dată, nu mă miram dacă voiau să-l aducă, m-am uitat mai atent şi am spus că nu e el. Ăsta e interesant, să vii de la Ascoli, să joci pe la Amiens, să te duci în China la un moment dat, să valorezi patru milioane, s-a accidentat, are două-trei operaţii la genunchi, a fost şi pe la City când era tânăr, nu ştiu. L-am văzut că joaca închizător, într-un meci. Are 11 meciuri la Ascoli, anul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Dinamo a transferat un jucător trecut pe la Manchester City şi Napoli! Eddy Gnahore, mijlocaş francez de 30 de ani, a semnat cu formaţia din Ştefan cel Mare, în această iarnă.

„Bine ai venit, Eddy Gnahoré!

Suntem pregătiți să anunțăm, prin intermediul paginilor oficiale de comunicare ale clubului nostru, transferul la Dinamo București al mijlocașului central Eddy Gnahoré, ultima oară la Ascoli, în Serie B. Născut în Franța, având părinți de origine din Coasta de Fildeș, Eddy Gnahoré (30 de ani) și-a început cariera de profesionist în Anglia, la Birmingham City, iar la 20 de ani a făcut pasul în campionatul italian. Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo și Ascoli (Italia), Amiens (Franța) și Wuhan (China) sunt echipele la care a evoluat noul mijlocaș dinamovist. 15 meciuri a jucat Eddy Gnahoré pentru Ascoli în acest sezon competițional, 14 în Serie B și unul în Cupa Italiei. 63 de partide are Eddy Gnahoré în Serie B, liga secundă a campionatului italian: 14 pentru Perugia, 35 pentru Palermo și 14 pentru Ascoli. A jucat un singur meci în Serie A, în Crotone vs Bologna, în 2017. 51 jocuri și 4 goluri a adunat Eddy Gnahoré pentru Amiens în Ligue 1, prima divizie a campionatului francez”, a anunţat Dinamo, pe contul oficial de Facebook. Reclamă

