„Am fost conştienţi de puterea FCSB-ului” Adrian Mutu, dezamăgit după remiza de pe Ilie Oană: „Am irosit şanse” - Antena Sport

„Am știut că va fi un meci greu. În prima repriză, am controlat meciul, am marcat prin Miculescu, n-a fost validat, ei spun că a fost fault. În repriza a doua a fost un meci mai deschis, am încercat să marcăm iar.

Arbitrul a dat ofsaid, dar e posibil să fi fost penalty acolo. Nu decide campionatul rezultatul acesta, am luat un punct. Voi puteți spune mai multe despre acea fază a golului nevalidat”, a declarat antrenorul campioanei an-titre.

Petrolul – FCSB, partida din etapa a 25-a din Liga 1, s-a încheiat cu scorul de 0-0. Campioana a ratat şansa de a urca pe primul loc, după remiza de pe „Ilie Oană”.

FCSB a avut un gol anulat în duelul cu echipa lui Adrian Mutu. David Miculescu a marcat în minutul 38, însă reuşita sa a fost anulată, după intervenţia VAR-ului. Daniel Bîrligea a comis un fault în atac, înainte de marcarea golului. În repriza secundă, Petrolul a ratat o şansă uriaşă. Irobiso a şutat peste poartă, dintr-o poziţie ideală.