"Am început să râd ca Gigi Becali" Marius Şumudică, moment incredibil la conferinţă: "Sunt numărul 1" - Antena Sport

Înaintea acelui meci, Marius Șumudică îl acuza pe Radu Petrescu la conferința de presă de antipatie la adresa Rapidului. ”Am intrat pe YouTube să ascult o melodie și îmi apare o emisiune. Am văzut că se discută despre arbitri. La un moment dat discuția s-a dus spre o direcție că arbitrul cel mai în măsură e Radu Petrescu. Radu Petrescu a ajuns la un nivel.

Îmi pun și eu semne de întrebare. De ce Radu Petrescu nu a fost delegat la niciun meci al Rapidului până în momentul de față? Radu Petrescu nu putea fi delegat niciodată la meciurile Rapidului Știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu, știu cu cine simpatizează și știu și către ce echipe are antipatii.

Știu de la mai multă lume care se învârte în fotbal. Am auzit care sunt antipatiile dânsului și am auzit că are o antipatie față de Rapid București. Acum nu știu dacă e adevărat.Fac și eu ca Gigi Becali. Spun că am auzit. Vom vedea mâine la ora meciului”, spunea atunci Șumudică.