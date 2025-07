"Cum ai privit declaraţiile patronului legate de prezenţa voastră pe TikTok?" Răspunsul lui Darius Olaru! - Antena Sport

Darius Olaru a fost întrebat la conferinţa de presă organizată înaintea Supercupei României despre declaraţiile făcute de Gigi Becali despre TikTok şi faptul că mai mulţi jucători ai FCSB-ului, printre care şi el, au cont pe respectiva reţea de socializare.

Darius Olaru nu a vrut să comenteze în niciun fel. Gigi Becali le-a transmis un mesaj vehement lui Olaru, Târnovanu, Şut şi celorlalţi jucători de la FCSB care au cont pe TikTok: fotbalul nu face casă bună cu reţelele sociale.

Întrebat de declaraţiile lui Gigi Becali despre TikTok şi jucătorii FCSB-ului care au TikTok, Darius Olaru a refuzat să comenteze: “Nu am nicio părere”

“(n.r: Cum aţi privit declaraţiile patronului legate de prezenţa voastră pe TikTok?) Nu vreau să comentez. Nu am nicio părere”, a spus Darius Olaru la conferinţa de presă.

Pe Ştefan Târnovanu Gigi Becali chiar l-a avertizat că îl scoate din poartă fiindcă are TikTok şi îl înlocuieşte cu Zima, fostul portar al Petrolului.

„(n.r: De jucătorii care s-au apucat de TikTok, Târnovanu, Şut, Olaru) S-au apucat de TikTok? Eu spun aşa, oricare jucător care s-a apucat de TikTok… dracii, dracii, dracii. Te acaparează dracii şi mingea o dai în altă parte, te înnebunesc dracii. Am un telefon care e la Luţu. (…) Apasă pe Instagram, numai femei-femei-femei. Mă uitam la femei. Ce fac, mă, mă uit la femei… Ia gata, scoate… După aia TikTok. Mă uitam la clipuri cu mine. Era ceasul 5. Am aruncat telefonul, scoate TikTok-ul, dracii. Întrebaţi doctorii, să vedeţi. Eu Instagram nu am, Facebook nu am, TikTok-ul nu-l am. Îl are Luţu. Cred că se uita el, de aia îmi dădea numai femei. Şi l-am luat şi l-am aruncat.