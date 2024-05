"Am suferit, cum am suferit tot anul!" Ahmed Bani, verdict despre sezonul de coșmar după ce Dinamo a rămas în Liga 1 - Antena Sport

Ahmed Bani, verdict despre sezonul de coșmar după ce Dinamo a rămas în Liga 1 Ahmed Bani, în timpul unui meci/ Profimedia Ahmed Bani a venit cu un verdict despre sezonul de coșmar după ce Dinamo a rămas în Liga 1. Jucătorul „câinilor” nu s-a ferit de cuvinte, după 0-0 cu Csikszereda. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a rămas în Liga 1 după ce a remizat, în deplasare, cu Csikszereda. Succesul „câinilor” a fost datorat de prima manșă a barajului, acolo unde Dinamo s-a impus cu scorul de 2-0. Ahmed Bani, verdict despre sezonul de coșmar după ce Dinamo a rămas în Liga 1 După meciul de la Miercurea Ciuc, Ahmed Bani a spus că echipa a suferit în fața celor de la Csikszereda, așa cum a făcut-o pe tot parcursul sezonului. Jucătorul „câinilor” este de părere că Dinamo a avut probleme în Liga 1 din cauza greșelilor individuale. De asemenea, acesta a primit și o întrebare legată de viitorul său. Totuși, jucătorul a menționat că mai are contract cu Dinamo și că nu știe ce se va întâmpla în perioada de mercato din vară. Reclamă

Reclamă 4

„Nu a fost cel mai bun meci, am suferit cum am suferit tot anul. Ăsta e finalul. Am suferit și astăzi, ne-a fost incomod. Important e că nu am luat gol și că ne-am apărat bine.

Nu știu dacă am suferit mai mult decât ceilalți. Eu sunt crescut aici, chiar dacă nu jucam la Dinamo, tot sufeream! Eu sunt doar un jucător care își face datoria, nu vreau să vorbesc despre probleme.

Am avut multe greșeli individuale, iresponsabilitate, relaxarea. Detaliile ne-au tras în jos în acest sezon.

Reclamă 4 / 0/3

Era normal ca și ei să fie o echipă bună. Nu știu dacă a fost diferență mare. Aici se echilibrează totul, în meciurile acestea. Eu mai am contract cu echipa, nu știu nimic despre viitorul meu”, a spus Ahmed Bani, la digisport.ro. Dennis Politic și-a turnat cenușă în cap, chiar dacă Dinamo a rămas în Liga 1 Atacantul a spus că meciul de la Miercurea Ciuc a fost „cel mai urât” din viața sa, dat fiind faptul că Dinamo nu a reușit să le pună probleme celor de la Csikszereda. De asemenea, Politic și-a amintit și de momentele mai puțin bune din acest sezon și a spus că echipa a avut mereu probleme în ultimele minute ale partidelor. „Ne-am atins obiectivul. Cred că asta este cel mai important. Cred că este cel mai urât meci din viaţa mea. M-am apărat 90 de minute, am jucat fundaş stânga. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să fim în această situaţie. Am pierdut multe puncte pe final de meci. Nici nu vreau să mă gândesc la sezonul viitor. Mă bucur că am rămas în Liga 1. Nu a fost un meci plăcut, nici pentru noi, nici pentru fani, dar este bine că ne-am atins obiectivul”, a spus Dennis Politic la orangesport.ro.

Cine va câştiga Roland Garros 2024? Carlos Alcaraz Novak Djokovic Jannik Sinner Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...