"Amatorism!" Ilie Dumitrescu, uluit de situaţia de la Rapid! Mesaj dur despre echipa lui Marius Şumudică - Antena Sport

Eu, în 90 de minute, nu am văzut un jucător care să facă o greșeală din punct de vedere tehnic. Au avut intensitate. A fost un joc bun, din care avem de învățat. Mai sunt chestiuni de pus la punct, dar nu trebuie să ne raportăm la un meci de genul acesta. Am întâlnit un adversar puternic. Am început mai greu. În repriza a doua am arătat mai bine. Important e că am ieșit fără accidentări și ne-am dat seama ce mai avem de îmbunătățit.

Ok, adversarul a avut posesia, dar nu a avut situații extraordinare. Am avut și noi ceva pe acolo, dar, una peste alta, cred că e un rezultat corect și trebuie să muncim mai mult. Tiki-taka au jucat. Nu făceau mai mult de două atingeri. Tot timpul aveau soluții. E o echipă foarte bine lucrată. Sunt de trei ani la rând campionii Coreei de Sud. La noi, în campionat, cu siguranță s-ar bate la câștigarea titlului”, a spus Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.