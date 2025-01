"Tiki-Taka!" Marius Șumudică, dat pe spate după Rapid - Ulsan HD 1-2! Val de laude pentru campioana din Coreea de Sud - Antena Sport

Marius Șumudică este antrenorul celor de la Rapid / Profmedia Marius Șumudicăa recunoscut că a fost dat pe spate de jocul adverarilor, după amicalul Rapid – Ulsan HD, încheiat cu scorul de 1-2. Tehnicianul echipei din Giulești a venit cu un val de laude pentru campioana din Coreea de Sud. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid a marcat prima în cadrul acestui meci de pregătire, prin Aaron Boupendza, din penalty. Totuși, sud-coreeni au întors rezultatul încă din prima repriză și au marcat prin Um și Choi, Marius Șumudică i-a lăudat pe adversari, după Rapid – Ulsan HD 1-2 După meci, Marius Șumudică a transmis faptul că nu își aduce aminte dacă a întâlnit, în întreaga sa carieră, o echipă cu un joc atât de simplu precum cel al campioanei din Coreea de Sud. Antrenorul de la Rapid a spus că Ulsan HD a fost o adversară puternică, care a dat totul în perioada de pregătire, având în vedere că se pregătește pentru meciurile din Liga Campionilor Asiei, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Totodată, Marius Șumudică a menționat că jucătorii săi nu trebuie să se raporteze la o astfel de partidă și s-a declarat mulțumit de faptul că a observat ce mai trebuie să îmbunătățească la echipă, înainte de primul meci oficial din 2025. Reclamă

Reclamă

„Am întâlnit o echipă foarte bună, o echipă avansată din punctul meu de vedere. Se pregătesc pentru Liga Campionilor Asiei. Vor fi prezenți la Cupa Mondială a Cluburilor. A fost un amical tare. Nu îmi aduc aminte, în cariera mea, o echipă care să joace atât de simplu, să joace atât de disciplinat și să paseze atât de bine.

Eu, în 90 de minute, nu am văzut un jucător care să facă o greșeală din punct de vedere tehnic. Au avut intensitate. A fost un joc bun, din care avem de învățat. Mai sunt chestiuni de pus la punct, dar nu trebuie să ne raportăm la un meci de genul acesta. Am întâlnit un adversar puternic. Am început mai greu. În repriza a doua am arătat mai bine. Important e că am ieșit fără accidentări și ne-am dat seama ce mai avem de îmbunătățit.

Ok, adversarul a avut posesia, dar nu a avut situații extraordinare. Am avut și noi ceva pe acolo, dar, una peste alta, cred că e un rezultat corect și trebuie să muncim mai mult. Tiki-taka au jucat. Nu făceau mai mult de două atingeri. Tot timpul aveau soluții. E o echipă foarte bine lucrată. Sunt de trei ani la rând campionii Coreei de Sud. La noi, în campionat, cu siguranță s-ar bate la câștigarea titlului”, a spus Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Reclamă