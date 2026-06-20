Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB. Echipa care l-a scos de pe listă

Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB. Mijlocașul brazilian de 27 de ani era dat ca și transferat la formația roș-albastră, însă totul a picat după vizita medicală.

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În urmă cu câteva zile, Anderson Ceara a sosit la București, pregătindu-se pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali era dispus să le achite celor de la Csikszereda suma de 500.000 de euro în schimbul brazilianului.

Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB

Cu toate acestea, lui Anderson Ceara i-au fost descoperite probleme la menisc, la vizita medicală. Transferul brazilianului la FCSB a picat, în cele din urmă, el urmând să revină la Csikszereda.

Conform gsp.ro, date fiind problemele cu care se confruntă, Anderson Ceara mai poate rata un transfer. Maghiarii de la Ujpest nu mai sunt nici ei interesați de serviciile brazilianului, ei avându-l pe listă pe acesta înaintea înțelegerii cu FCSB.

“Anderson Ceara l-am dat înapoi, nu mai este. A căzut transferul, nu mai are rost, vorbim acum de ce? Nu pot să spun. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu. Nici nu va fi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.