Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB. Echipa care l-a scos de pe listă

Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB. Mijlocașul brazilian de 27 de ani era dat ca și transferat la formația roș-albastră, însă totul a picat după vizita medicală.
În urmă cu câteva zile, Anderson Ceara a sosit la București, pregătindu-se pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali era dispus să le achite celor de la Csikszereda suma de 500.000 de euro în schimbul brazilianului.
Anderson Ceara poate rata încă un transfer, după ce Gigi Becali nu l-a mai vrut la FCSB
Cu toate acestea, lui Anderson Ceara i-au fost descoperite probleme la menisc, la vizita medicală. Transferul brazilianului la FCSB a picat, în cele din urmă, el urmând să revină la Csikszereda.
Conform gsp.ro, date fiind problemele cu care se confruntă, Anderson Ceara mai poate rata un transfer. Maghiarii de la Ujpest nu mai sunt nici ei interesați de serviciile brazilianului, ei avându-l pe listă pe acesta înaintea înțelegerii cu FCSB.
“Anderson Ceara l-am dat înapoi, nu mai este. A căzut transferul, nu mai are rost, vorbim acum de ce? Nu pot să spun. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu. Nici nu va fi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Cu transferul la FCSB picat, Anderson Ceara se va întoarce la Csikszereda, unde a ajuns în iarna anului 2024. Sezonul trecut, brazilianul a adunat șapte goluri și opt pase decisive în 40 de meciuri.
Csikszereda a reacționat după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat
Președintele de la Csikszereda, Zoltan Szondi, a oferit o primă reacție după ce mutarea “Anderson Ceara la FCSB” a picat în ultimul moment. Oficialul ciucanilor a spus că există și alte oferte pentru fotbalistul brazilian, după care a vorbit și despre motivele invocate de roș-albaștri.
“Noi aveam înțelegere, și jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam.
Copilul avea o problemă la genunchi pe care încă în Brazilia au vindecat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului. Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine după ce au făcut RMN-ul, și de asta pică transferul.
Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați nici să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi“, a spus președintele ciucanilor, potrivit digisport.ro.
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