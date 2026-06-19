Csikszereda a reacționat după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: “Avem oferte”

Președintele de la Csikszereda, Zoltan Szondi, a oferit o primă reacție după ce mutarea “Anderson Ceara la FCSB” a picat în ultimul moment. Oficialul ciucanilor a spus că există și alte oferte pentru fotbalistul brazilian, după care a vorbit și despre motivele invocate de roș-albaștri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB era ca și făcut, mai ales după ce mijlocașul dreapta venise la București să rezolve ultimele detalii alături de oficialii clubului. Cu toate acestea, mutarea a fost compromisă după ce staff-ul roș-albaștrilor a descoperit că jucătorul are unele probleme în zona meniscului.

Zoltan Szondi, președintele de la Csikszereda: “Se întoarce la noi, noi avem oferte”

La scurt timp după ce Gigi Becali a făcut anunțul care a reprezentat o răsturnare de situație, președintele de la Csikszereda a oferit la rândul său o reacție la televizor. Zoltan Szondi a spus că echipa sa era conștientă de problema medicală pe care o avea Ceara, însă că asta nu a reprezentat un impediment în a-l folosi pe brazilian.

Deși a mai declarat printre altele că sud-americanul mai are și alte oferte și în continuare poate pleca de la formația ciucană, președintele de la Csikszereda a mărturisit că nu se grăbește să îl vândă. Szondi a mai vorbit despre problema medicală a lui Ceara și a aruncat o “săgeată” înspre tabăra celor de la FCSB.

“Noi aveam înțelegere, și jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam.