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Csikszereda a reacționat după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: “Avem oferte”

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 23:32

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Csikszereda a reacționat după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: Avem oferte

Anderson Ceara, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Președintele de la Csikszereda, Zoltan Szondi, a oferit o primă reacție după ce mutarea “Anderson Ceara la FCSB” a picat în ultimul moment. Oficialul ciucanilor a spus că există și alte oferte pentru fotbalistul brazilian, după care a vorbit și despre motivele invocate de roș-albaștri.

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Transferul lui Anderson Ceara la FCSB era ca și făcut, mai ales după ce mijlocașul dreapta venise la București să rezolve ultimele detalii alături de oficialii clubului. Cu toate acestea, mutarea a fost compromisă după ce staff-ul roș-albaștrilor a descoperit că jucătorul are unele probleme în zona meniscului.

Zoltan Szondi, președintele de la Csikszereda: “Se întoarce la noi, noi avem oferte”

La scurt timp după ce Gigi Becali a făcut anunțul care a reprezentat o răsturnare de situație, președintele de la Csikszereda a oferit la rândul său o reacție la televizor. Zoltan Szondi a spus că echipa sa era conștientă de problema medicală pe care o avea Ceara, însă că asta nu a reprezentat un impediment în a-l folosi pe brazilian.

Deși a mai declarat printre altele că sud-americanul mai are și alte oferte și în continuare poate pleca de la formația ciucană, președintele de la Csikszereda a mărturisit că nu se grăbește să îl vândă. Szondi a mai vorbit despre problema medicală a lui Ceara și a aruncat o “săgeată” înspre tabăra celor de la FCSB.

Noi aveam înțelegere, și jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam.

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Copilul avea o problemă la genunchi pe care încă în Brazilia au vindecat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului. Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine după ce au făcut RMN-ul, și de asta pică transferul.

Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați nici să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi.

Vorbim despre un jucător despre care, nu vreau să mă cert cu medicul FCSB-ului, dar tot sezonul a fost la noi titular. Noi nu îl considerăm accidentat. Gândirea celor de la FCSB nu vreau să o comentez.

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Dacă nu avem o ofertă care să nu ne convină cât de cât, rămâne la noi. Eu chiar îl iubesc pe copilul ăsta. Din câte știu, mâine o să se prezinte la noi“, a spus președintele ciucanilor, potrivit digisport.ro.

Cu transferul la FCSB picat, Anderson Ceara se va întoarce la Csikszereda, unde a ajuns în iarna anului 2024. Sezonul trecut, brazilianul a adunat șapte goluri și opt pase decisive în 40 de meciuri.

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