Andrei Nicolescu şi Ricardo Grigore au pus "tunurile" pe arbitri: "Staţi liniştiţi că Dinamo nu retrogradează!". Acuzaţii dure! - Antena Sport

Titular la Dinamo pentru prima dată după patru luni, Ricardo Grigore a răbufnit la adresa arbitrilor. Nu îşi explică de ce Radu Petrescu nu a acordat niciun penalty.

„Important e că am jucat, mă bucur pentru asta, dar din păcate nu am reuşit să scoatem punct. Deşi am avut o oportunitate mare. E frustrare, şi la Patriche… şi un om dacă îl iei de pe stradă cred că ar acorda penalty. Dar ce să facem? Trebuie să mergem mai departe.

Nu m-am dus cu Ştefănescu, am crezut că este ofsaid, dar nu trebuia să mă opresc. Din păcate pentru noi a avut o execuţie extraordinară.

Nu vreau să-mi caut scuze, trebuie să fiu pregătit când intru. Asta este treaba, când decide antrenorul trebuie să joc. Zic eu că nu am făcut un joc atât de rău, în prima repriză am schimbat puţin şi construcţia, trebuia să ne adaptăm la condiţiile de joc, la ce ne-a cerut Mister.

Ne-a dat nişte idei de joc, puţină încredere, dar e greu să vorbim acum de o schimbare majoră„, a declarat şi Ricardo Grigore.

Dinamo, al 12-lea meci consecutiv fără victorie în Liga 1

Sepsi OSK a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în ultimul meci al etapei a 18-a a Superligii. Este a patra înfrângere consecutivă pentru bucureşteni şi al 12-lea meci la rând fără victorie pentru echipa lui Zeljko Kopic.

Sepsi a condus cu 2-0 la pauză, după „dubla” reuşită de Marius Ştefănescu, în minutele 11 şi 31. Bucureştenii au început bine repriza secundă, reducând din diferenţă prin Lamine Ghezali, în minutul 51. Gazdele au ratat prin Safranko (min. 69), iar Dinamo a trecut pe lângă gol în minutul 73, la ocazia lui Goncalo Gregorio. Până la final echipa lui Bernd Storck a tremurat pentru cele trei puncte, însă Dinamo nu a reuşit să mai schimbe tabela de marcaj şi meciul s-a încheiat cu victoria covăsnenilor, scor 2-1.