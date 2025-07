Ce a dus, de fapt, la scandalul uriaş dintre fanii lui Dinamo şi jandarmi. Ce s-a întâmplat înainte de meci - Antena Sport

Scandalul uriaş de la Miercurea Ciuc, dinaintea meciului Csikszereda – Dinamo 2-2, ar fi fost provocat de fanii “câinilor roşii”. Ultraşii s-au răfuit cu oamenii legii, pentru că nu au fost lăsaţi să intre pe stadion decât cu 5 minute înaintea partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii din Bucureşti s-au şi plâns că au fost folosite gaze lacrimogene, iar acum a venit rândul Jandarmeriei să aibă un punct de vedere, prin vocea lui Dan Iamandi, inspectorul șef al Jandarmeriei Harghita. Acesta susţine că suporterii au încercat să intre în număr mai mare pe stadion.

Ce a dus, de fapt, la scandalul uriaş dintre fanii lui Dinamo şi jandarmi

“Haosul l-au creat suporterii care nu au acceptat anumite reguli. Eu am încercat prin dialog pașnic să-i conving că ceea ce fac nu e bine. Stadionul e mic. E o greșeală. Nu are 4.000 de locuri, ci 2.480.

Și fanii lui Dinamo au primit 5%, adică 125 de locuri. Dar ei și-au mai cumpărat bilete, probabil prin interpuși. Ei aveau bilete, dar trebuiau să meargă la locurile lor. Ei voiau să intre toți în același loc. Ceea ce e imposibil, pentru că acea zonă avea doar 125 de locuri. De aici a pornit totul. Ei spun că aveau aveau bilete și că nu au fost lăsați să intre. Trebuiau să intre unde aveau bilete.

Noi am încercat să avem un dialog între ei. Ei s-au și bătut între ei. Și noi am intervenit. Până la urmă, ei au intrat mai mult de 125 în acea zonă. Prin minutul 15-20 au ieșit și au plecat. Probabil au premeditat lucrul acesta. Nu m-am născut ieri. Am trecut prin multe și nu mă surprinde lucrul acesta. Am încercat să gestionăm corect. O să facem o analiză să vedem ce am greșit și noi, ce a făcut firma de pază, dacă organizatorul a făcut tot ce trebuia să facă.