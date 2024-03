"Antrenorul" Gigi Becali, lăudat din plin după ce FCSB a întors meciul cu Voluntari: "S-a văzut la schimbări, e altceva" - Antena Sport

Reclamă

“Am murit de ciudă. Când îl vedeam și ce figuri face pe bancă (n.r: Petev). Când toată tactica lui a fost să o dea la Mitriță. Și făcea niște d-astea (n.r. gesturi). Oricum, tricoul cu el nu am cum să mi-l fac. Am zis că fac asta dacă termină între 1-3. Dar nu are pe cine să dea la o parte. Eu când fac un pariu am argumente.

Ce ciudă aveam. Când am văzut că am revenit de la 2-0 și el vorbea în bulgară, ăia nici nu înțelegeau. Să stea liniștit acolo că nu știe. I-a făcut Gigi echipa pentru meciul cu Rapid.

E vorba aceea a noastră. Un antrenor se vede la pauză și la schimbări. Uite, Gigi s-a văzut la pauză și la schimbări. Și Ivaylo s-a văzut la pauză și la schimbări. După pauză echipa e praf. La Gigi altceva”, a declarat Vivi Răchită pentru fanatik.ro.

Vivi Răchită a fost coleg cu Ivaylo Petev la Litex Lovech, dar nu are deloc o părere bună despre tehnicianul bulgar

Valeriu Răchită a fost coleg cu Ivaylo Petev la Litex Lovech însă nu i-a făcut reclamă bună. Răchită susţinea că Petev nu era agreat de nimeni în vestiar. Răchită l-a caracterizat pe Petev ca un tip introvertit.

„Nu-i dau primăvara. Doi ani de zile m-am schimbat în același vestiar cu el la Litex Lovech. Un actor, un introvertit. Este celebru pe Youtube când s-a dus la CSKA și suporterii lui CSKA l-au dezbrăcat. Pardon, la Levski. Eu am avut în vestiarul lui Litex și brazilieni și sârbi, era singurul jucător care nu era agreat de nimeni.

Brazilienii între ei, bulgarii între ei, el era singur. Nu pot să înțeleg. Crede-mă, nu-i dau primăvara. Face o greșeală dacă-l pune, nu e om cu care se poate colabora, omul este pe treaba lui, introvertit, le știe pe toate, este conflictual. Eu doi ani de zile m-am schimbat cu el în vestiar, nu e o persoană care să fie plăcută nici de presă, nici de suporteri, nici de colaboratori”, declara Vivi Răchită despre Ivaylo Petev, pentru sursa citată, după ce tehnicianul bulgar fusese prezentat oficial la echipa lui Rotaru. Mihai Stoica l-a înfruntat pe Gigi Becali în timpul meciului cu Voluntari: „A vrut să facă schimbare mai devreme! Nu se poate!” Mihai Stoica l-a înfruntat pe Gigi Becali în timpul meciului cu Voluntari. Oficialul de la FCSB a spus că i-a refuzat lui Gigi Becali cererea de a face o schimbare mai devreme. Dezvăluirea a fost făcută de Mihai Stoica, cel care l-a refuzat pe patronul celor de la FCSB. Mai mult, oficialul de la FCSB a spus că Elias Charalambous este cel care face antrenamentele tactice cu echipa. „Gigi voia să facă o schimbare mult mai devreme și i-am zis că nu se poate așa ceva! Echipa asta joacă, are niște trasee, pentru că se lucrează. Nu face Gigi antrenamentele. Elias lucrează toate antrenamentele tactice, nu Pintilii. Asta pentru cei pe care îi frământă aceste detalii, dacă e antrenor sau a venit doar pentru licență. E antrenor”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro. Reclamă

