Mihai Stoica l-a înfruntat pe Gigi Becali în timpul meciului cu Voluntari: "A vrut să facă schimbare mai devreme! Nu se poate!" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că un jucător de la FCSB va dispărea din echipă

Gigi Becali a anunţat că un jucător de la FCSB va dispărea din echipă. Este vorba despre Luis Phelipe, care a şi fost înlocuit la pauză. Phelipe a fost adus în ultimul mercato, cel de iarnă, la FCSB. Jucătorul a fost transferat de la Poli Iaşi, Becali plătind 200 de mii de euro. Phelipe e cotat la 500.000 de euro.

„A rămas puțină răbdare cu Phelipe. Am avut mare încredere, dar a pierdut toate mingile. Nu mai driblează pe nimeni, pase doar la adversar. Nu merge așa. Anul ăsta nu ne putem baza în el, nu mai avem timp, că vin meciuri tari. Nu mai joc cu el din prima, joc cu Baba Alhassan titular. Iar de pe bancă îl bag pe Miculescu.

Cu Baba am controlat jocul, nu se precipită, nu îi e teamă, nu are niciun fel de frică. Am greșit echipa de start. Pe Luis Phelipe am vrut să îl scot în minutul 25. Dar am vorbit cu MM și a zis că la pauză. Nu se poate în halul ăsta”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Elias Charalambous, despre cele 3 modificări de la pauză: „Toate schimbările au fost bune”! Ce a vorbit în vestiar cu jucătorii

Elias Charalambous a vorbit, după FC Voluntari – FCSB 1-2, despre cele 3 modificări de la pauză. Totodată, cipriotul a dezvăluit ce a vorbit în vestiar cu jucătorii FCSB-ului. Intraţi la cabine în dezavantaj, „roş-albaştrii” au reuşit să întoarcă după pauză soarta jocului.

Florinel Coman a marcat în minutele 48 şi 54 şi a adus victoria echipei antrenate de Elias Charalambous. FCSB a revenit la 10 puncte peste Rapid.

„În primul rând felicitări jucătorilor. Am spus înainte de meci că va fi un meci foarte dificil. În prima repriză nu am intrat în meci aşa cum trebuia. Nu am început meciul bine, am primit gol. Am vorbit cu jucătorii la pauză să schimbăm ceva. Au devenit mai agresivi, atitudinea s-a schimbat. (n.r: despre cele 3 schimbări) V-am spus, în prima repriză a fost vorba despre atitudine. Lipsa de agresivitate a fost principala problemă. „Toate schimbările au fost bune” Lucrurile s-au schimbat total în repriza a doua. Am schimbat câteva lucruri. Avem nevoie de astfel de jucători care fac diferenţa. Trebuie să ne refacem şi ne gândim la următorul joc. (n.r.: despre Miculescu) S-a descurcat foarte bine, dar toate schimbările au fost bune. Întotdeauna, mulţi dintre jucătorii care intră schimbă jocul. (n.r: despre eliminarea lui Pintilii) Pinti e o legendă în România, a cerut să fie respectat. Vrem să împărţim această victorie cu Pantea. Reclamă

Va fi foarte dificil cu Petrolul, ca toate meciurile. Am spus înaintea acestui meci că va fi dificil. Trebuie să fim la nivel maxim pentru a câştiga fiecare meci”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după FC Voluntari.

