Antrenorul lui FC U Craiova, răspuns incredibil după ce Adrian Mititelu l-a "demolat" şi i-a cerut demisia în direct - Antena Sport

Giovanni Constantino, răspuns pentru Adrian Mititelu

Mititelu i-a cerut demisia antrenorului italian Giovanni Costantino, antrenorul lui FC U Craiova, a avut un răspuns incredibil după ce Adrian Mititelu i-a cerut demisia. Patronul a luat foc după Rapid – FC U Craiova 4-3 şi l-a criticat dur pe tehnicianul italian, după ce oltenii au condus cu 3-1.

„Aplauzele de la final ale fanilor noștri, în ciuda eșecului, demonstrează foarte clar că această echipă este apreciată nu numai de minunații noștri suporteri, ci de toți cei care iubesc cu adevărat fotbalul.

Antrenorul lui FC U Craiova, răspuns incredibil după ce Adrian Mititelu l-a „demolat”

Din prima zi în care am sosit aici alături de staff am muncit pentru a crea o mentalitate, aceea de a juca cel mai bun fotbal posibil. Am mers în Giulești să câștigăm, nu să evităm eșecul.